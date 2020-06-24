【新股Ｔ＋１】招股結算周期或縮，不虞刺激中概股赴港上市

《經濟通通訊社吳藹林２４日報道》市場消息有指，港交所（００３８８）正密鑼緊鼓，計

劃就首次公開發售（ＩＰＯ）股份的定價至掛牌所需時間，由「Ｔ＋５」大幅縮減至「Ｔ＋１」

諮詢市場，目的是要與紐約等競爭對手看齊。有分析認為，消息對中概股來港上市的意欲影響不

大，但絕對會利好港交所，惟股價暫難估頂。

招銀國際研究部策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，新股上市招股結算周期並非中概股

選擇上市地點的考慮因素，而是較著重一些監管問題，例如美國會有否對中資公司上市設限，又

或企業管理層對國際投資者的取態，若然非常希望吸引國際投資者，海外或香港則是較佳的選擇

。他續稱，港交所股價由３月中低位２０６元炒高逾５５％，相信已經完全反映中概股因素，認

為現時該股估值不吸引，價格只可說合理，不建議投資者積極吸納。



＊暗盤交投不受影響，劵商孖展收入或減＊



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則對《經濟通通訊社》指，「Ｔ＋１」對港交所會

是利好消息，但威力不如互聯互通進一步擴容，ＭＳＣＩ棄星取港，獲授權使用ＭＳＣＩ亞洲及

新興市場股票指數等消息大，惟港交所現價難估頂，投資者炒預期較多。

對於「Ｔ＋１」一旦落實，會否影響劵商利潤，他稱劵商可能會在「孖展」方面收入減少；

而暗盤方面則預期無太大分別，不影響暗盤交投，而劵商借暗盤可擴闊客源。

