【企業盈警】新昌創展料年度虧損２﹒９６億，固定資產減值

《經濟通通訊社２４日專訊》新昌創展（０１７８１）宣布截至去年１２月３１日止年度之

管理帳目初步估算，預期錄得除稅後虧損淨額約２﹒９６億元，較其於本年３月３０日所宣布之

虧損約４５００萬元增加。虧損淨額增加是由於固定資產減少約１﹒９億元，及存貨撥備約３０

００萬元。且因固定資產減值金額龐大，其料最新錄得負債淨額約１﹒１５億元，與於今年３月

未所宣布約１﹒３７億元之資產淨值相反。

集團預期全年業績將於下周二（３０日）公布。（ｊｃ）

