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24/06/2020 08:49

【企業盈警】新昌創展料年度虧損２﹒９６億，固定資產減值

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新昌創展（０１７８１）宣布截至去年１２月３１日止年度之
管理帳目初步估算，預期錄得除稅後虧損淨額約２﹒９６億元，較其於本年３月３０日所宣布之
虧損約４５００萬元增加。虧損淨額增加是由於固定資產減少約１﹒９億元，及存貨撥備約３０
００萬元。且因固定資產減值金額龐大，其料最新錄得負債淨額約１﹒１５億元，與於今年３月
未所宣布約１﹒３７億元之資產淨值相反。
　　集團預期全年業績將於下周二（３０日）公布。（ｊｃ）

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