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24/06/2020 17:36

【貿易再戰】美國考慮對歐洲３１億美元出口商品徵收新關稅

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國貿易代表發布通知，正考慮對法國、德國、西班牙和英國
價值３１億美元的出口商品徵收關稅，當中包括向橄欖、啤酒、氈酒和貨車等歐洲出口商品徵收
新的關稅，並對飛機、奶酪和酸奶等產品加徵關稅。聲明稱，公眾諮詢期為一個月，於７月２６
日結束。
　　受消息影響，百威亞太（０１８７６）母公司百威英博最新４４﹒７３５歐元跌逾３％。
　　歐元兌美元最新報１﹒１２９４，軟０﹒１％，英鎊兌美元報１﹒２５０１，跌近０﹒２％
。（ｅｃ）

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