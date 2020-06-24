港股高開１２７點報２５０３４點，國指高開４５點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股納指創歷史新高，美國財長姆努欽表示，華府正研究

７月推出新一輪刺激經濟方案，重點落在保就業方面，亞洲股市今早普遍造好，日經升５４點，

首爾指數升３８點，港股今早高開１２７點，其中騰訊（００７００）突破５００元關，高見５

０２元；部分地產股表現造好，恆隆地產高開近３％，為開市最佳表現藍籌。恆生指數開報２５

０３４點，升１２７點或升０﹒５１％，主板成交３６﹒４３億元。國企指數報１００３９點，

升４５點或升０﹒４６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５３％，報３７﹒６５元；港交所（００３８

８）無升跌，報３２０元；騰訊控股（００７００）升０﹒９２％，報５０２元；中移動（００

９４１）升０﹒１８％，報５４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４７％，報７６元。



恆指開市十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆隆地產（００１０１） １８﹒６０元 升２﹒８８％

中國聯通（００７６２） ４﹒５０元 升１﹒８１％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒９０元 升１﹒６３％

碧桂園 （０２００７） １０﹒０８元 升１﹒６１％

中生製藥（０１１７７） １５﹒２０元 升１﹒６０％



中石油 （００８５７） ２﹒７４元 升１﹒４８％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒００元 升１﹒４７％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２７元 升１﹒４６％

中國神華（０１０８８） １２﹒５６元 升１﹒４５％

九倉置業（０１９９７） ３８﹒８０元 升１﹒４４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

