【貿易再戰】庫德洛：中美貿易協議依然有效，中國落實協議有進展

《經濟通通訊社２４日專訊》白宮經濟顧問庫德洛周二（２３日）接受美國霍士新聞訪問時

強調，中美貿易協議依然有效，而中方在協議的部分領域實際上已經取得建設性進展。

他又指不僅在大宗商品採購上，其他方面亦取得進展，不過在竊取知識產權方面依然是兩國

關係的癥結之一。

他直言，白宮貿易顧問納瓦羅有關中美貿易協議已經結束的言論應該是口誤，重申貿易協議

正在落實，毋庸置疑。（ａｌ）

