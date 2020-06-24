【朝鮮局勢】金正恩：暫停對南韓採取軍事行動的計劃

《經濟通通訊社２４日專訊》據朝鮮中央通訊社今日報道指，朝鮮最高領導人金正恩主持召
開中央軍事委員會會議，會上決定在評估當前局勢後，暫停對南韓採取軍事行動的計劃，會議亦
討論有關進一步加強朝鮮戰爭威懾的國家措施。
不過脫北者組織「自由北韓運動聯盟」周一（２２日）聲稱向北韓以２０個氣球散發５０萬
張反金正恩傳單，並將繼續採取行動。
南韓統一部及後發布聲明指，組織散發反北韓傳單的行為令人遺憾，將與警方和其他部門採
取嚴厲行動。（ａｌ）
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