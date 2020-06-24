【華為風波】美國計劃資助巴西等國家購買華為以外５Ｇ設備

《經濟通通訊社２４日專訊》美國駐巴西大使查普曼周二（２３日）表示，美國計劃幫助巴
西和其他國家的電信商融資，幫助購買華為等不可信中資企業以外的５Ｇ設備及技術。
他亦稱，愛立信、諾基亞、三星都可以提供適當的５Ｇ技術，並充分保護信息、數據流及知
識產權，他又補充資金將來自於美國國際發展金融公司。（ａｌ）
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