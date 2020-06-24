【華為風波】華為孟晚舟引渡聽證會將延期至明年４月

《經濟通通訊社２４日專訊》加拿大哥倫比亞省法院周二（２３日）公布文件，有關華為副

董事長孟晚舟從加拿大引渡至美國的聽證會將延期至明年４月底。

聽證會原定於今年１０月總結，但受疫情影響，加拿大檢察方和華為的律師同意將聽證會延

期，並於周二獲得批准。

與孟晚舟剩餘指控相關的聽證會，包括美加政府在逮捕和要求引渡過程中濫用程序，將於下

月至明年４月間舉行。

加拿大法院上月裁定，孟晚舟案符合雙重犯罪標準，意味孟晚舟被指控的罪名在美加都屬違

法。（ａｌ）

