【華為風波】華為孟晚舟引渡聽證會將延期至明年４月

《經濟通通訊社２４日專訊》加拿大哥倫比亞省法院周二（２３日）公布文件，有關華為副
董事長孟晚舟從加拿大引渡至美國的聽證會將延期至明年４月底。
聽證會原定於今年１０月總結，但受疫情影響，加拿大檢察方和華為的律師同意將聽證會延
期，並於周二獲得批准。
與孟晚舟剩餘指控相關的聽證會，包括美加政府在逮捕和要求引渡過程中濫用程序，將於下
月至明年４月間舉行。
加拿大法院上月裁定，孟晚舟案符合雙重犯罪標準，意味孟晚舟被指控的罪名在美加都屬違
法。（ａｌ）
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