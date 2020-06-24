【中印衝突】印度對中國等國家進口的部分鋼產品徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社２４日專訊》據印度政府周二（２３日）發布命令，印度已對源自或產自中

國、越南、韓國的鍍鋁及鋅合金扁軋鋼產品徵收反傾銷稅，徵稅將為每噸１３﹒０７美元至１７

３﹒１０美元不等，為期五年。

近期印度採取措施保護國內工業推動製造業，總理莫迪希望印度可以自力更生，提振低迷的

經濟，創造就業機會。

不過今次徵稅亦被視為中印衝突的報復，早前２０名印度士兵在喜馬拉雅山邊境與中國發生

的衝突中喪生，而中印軍方周二已同意在有爭議的邊境撤軍。（ａｌ）

