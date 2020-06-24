【新冠肺炎】傳歐盟暫時禁止美國遊客入境

《經濟通通訊社２４日專訊》據美國《紐約時報》周二（２３日）從布魯塞爾引述可接受旅

客名單草案報道指，歐盟國家準備暫時禁止來自美國的遊客入境入境，因美國未能控制新冠肺炎

疫情。

報道指，美國是世界上確診病例最多的國家，加上目前美國新增病例還在激增，故將美國、

巴西、俄羅斯歸為同一類別。

有歐盟內政事務專員曾表示，允許遊客入境歐盟的國家應符合三個標準，疫情得到控制的程

度最少符合歐盟的平均水平、有旅行限制措施、願意讓歐盟遊客入境。（ａｌ）

