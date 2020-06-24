惠譽：今年全球智能手機出貨量料最多跌１７％，明年前或不會復甦

《經濟通通訊社２４日專訊》惠譽今日發表最新報告，由於新冠肺炎大流行導致的全球經濟

放緩，需求亦跟隨下降，預計今年全球智能手機銷量將急劇下降，而受需求回升、５Ｇ智能手機

銷量增加推動，預計智能手機銷量將於明年才會出現反彈。

惠譽預測今年全球智能手機出貨量將下降１５％至１７％，主要因為失業率激增，可支配收

入下降，消費者可能會推遲更換智能手機的周期。（ａｌ）

