惠譽：今年全球智能手機出貨量料最多跌１７％，明年前或不會復甦

《經濟通通訊社２４日專訊》惠譽今日發表最新報告，由於新冠肺炎大流行導致的全球經濟
放緩，需求亦跟隨下降，預計今年全球智能手機銷量將急劇下降，而受需求回升、５Ｇ智能手機
銷量增加推動，預計智能手機銷量將於明年才會出現反彈。
惠譽預測今年全球智能手機出貨量將下降１５％至１７％，主要因為失業率激增，可支配收
入下降，消費者可能會推遲更換智能手機的周期。（ａｌ）
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