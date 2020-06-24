【華為風波】美國商務部長羅斯：最新華為禁令已沒有漏洞

《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部長羅斯周二（２３日）表示，華府阻止全球廠商向

中國華為供應晶片的新規定已經沒有漏洞，美國將強力打擊一切違反禁令的行動。

據路透社報道指，美國商務部上周二（１６日）致信多間美國半導體設計及生產企業，並附

上制裁華為的指引文件。

據新規定，美國半導體公司向華為出售由美國設計或於海外生產的設備前，須獲得商務部許

可，如向華為出售有美國技術及軟件開發的產品前，亦須獲得許可。（ａｌ）

