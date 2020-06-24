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24/06/2020 16:13

【中印衝突】印度計劃８月起對太陽能設備徵收進口稅

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據彭博社引述印度新聞信息局聲明指，印度的可再生能源部已
提議從今年８月起對部分太陽能設備徵收進口關稅，而中國佔印度太陽能模組市場供應量近
８０％。
　　據印度《經濟時報》早前引述政府官員報道指，新稅率可能達２０％，而印度目前對來自中
國、馬來西亞的太陽能電池和模組徵收１５％的防衛稅，並將於下月底到期。（ａｌ）

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