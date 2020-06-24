《異動股》長江生技飆逾一成九，黑色素瘤疫苗獲ＦＤＡ批快速通道

《經濟通通訊社２４日專訊》長江生命科技（００７７５）現價升１９﹒３２％，報１﹒０

５元；成交約４８８萬股，涉資５１２萬元。

長江生命科技公布，美國全資附屬公司Ｐｏｌｙｎｏｍａ進行研究的黑色素瘤候選疫苗ｓｅ

ｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ第三階段臨床研究之進展，美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）已批准

Ｐｏｌｙｎｏｍａ有關Ｓｅｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ的快速通道資格認定（Ｆａｓｔ Ｔｒａ

ｃｋ Ｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ）申請。

現時，恆生指數報２５０３４點，升１２７點或升０﹒５１％，主板成交３６﹒４３億元。

國企指數報１００３９點，升４５點或升０﹒４６％。

上證綜合指數報２９７２點，升２點或升０﹒０８％，成交２２﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１１８１３點，升１９點或升０﹒１６％，成交３３﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長江生技（００７７５） １﹒０５元 升１９﹒３２％

石藥集團（０１０９３） １３﹒９０元 無升跌

國藥控股（０１０９９） １９﹒２２元 升 ０﹒３１％

中生製藥（０１１７７） １５﹒２０元 升 １﹒６０％

麗珠醫藥（０１５１３） ３７﹒２０元 無升跌



三生製藥（０１５３０） ９﹒９８元 升 ０﹒８１％

石四藥 （０２００５） ５﹒２９元 無升跌

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒１４元 升 １﹒１８％

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒２０元 升 ０﹒９３％

神威藥業（０２８７７） ５﹒１２元 升 ０﹒９９％

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（ｆｚ）

