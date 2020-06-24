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即市新聞

24/06/2020 09:30

《異動股》長江生技飆逾一成九，黑色素瘤疫苗獲ＦＤＡ批快速通道

　　《經濟通通訊社２４日專訊》長江生命科技（００７７５）現價升１９﹒３２％，報１﹒０
５元；成交約４８８萬股，涉資５１２萬元。
　　長江生命科技公布，美國全資附屬公司Ｐｏｌｙｎｏｍａ進行研究的黑色素瘤候選疫苗ｓｅ
ｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ第三階段臨床研究之進展，美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）已批准
Ｐｏｌｙｎｏｍａ有關Ｓｅｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ的快速通道資格認定（Ｆａｓｔ　Ｔｒａ
ｃｋ　Ｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ）申請。
　　現時，恆生指數報２５０３４點，升１２７點或升０﹒５１％，主板成交３６﹒４３億元。
國企指數報１００３９點，升４５點或升０﹒４６％。
　　上證綜合指數報２９７２點，升２點或升０﹒０８％，成交２２﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８１３點，升１９點或升０﹒１６％，成交３３﹒４８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江生技（００７７５）　　　　１﹒０５元　　　升１９﹒３２％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１３﹒９０元　　　無升跌
　　國藥控股（０１０９９）　　　１９﹒２２元　　　升　０﹒３１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１５﹒２０元　　　升　１﹒６０％
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　３７﹒２０元　　　無升跌

　　三生製藥（０１５３０）　　　　９﹒９８元　　　升　０﹒８１％
　　石四藥　（０２００５）　　　　５﹒２９元　　　無升跌
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　５﹒１４元　　　升　１﹒１８％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒２０元　　　升　０﹒９３％
　　神威藥業（０２８７７）　　　　５﹒１２元　　　升　０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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