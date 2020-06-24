《中資異動》中芯抽升近６％創上市新高，ＩＰＯ投資者見「家鄉」

《經濟通通訊社２４日專訊》中芯國際（００９８１）連升第三日，暫升５﹒６７％，報２

７﹒９５元；成交約１８６７萬股，涉資５﹒１１億元。

股價連升第三日累漲２２﹒０５％，今日盤中最高見２８﹒１２元破頂，而集團在２００４

年３月掛牌，上市價為２﹒６９元，２０１６年１２月股份十合一，由於掛牌以來沒有派息，上

市價相當於２６﹒９元。該股今日終於破２６﹒９元水平，換言之，ＩＰＯ認購的投資者若持股

至今，十多年後的今天總算見家鄉。

現時，恆生指數報２５０５０，升１４３點或升０﹒５８％，主板成交１４０﹒１２億元。

國企指數報１００５４，升６０點或升０﹒６１％。

上證綜合指數報２９８１，升１１點或升０﹒３７％，成交３８３﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１１８３５，升４１點或升０﹒３５％，成交５６４﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） ２７﹒９５元 升５﹒６７％

中電華大科技 （０００８５） ０﹒９６元 升３﹒２３％

ＡＳＭ 太平洋（００５２２） ８５﹒２５元 升１﹒７９％

華虹半導體 （０１３４７） ２５﹒９０元 升３﹒８１％

上海復旦 （０１３８５） ７﹒１３元 升１﹒８６％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒３４元 升１﹒４９％

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（ｎｓ）

