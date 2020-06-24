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24/06/2020 09:46

《中資異動》中芯抽升近６％創上市新高，ＩＰＯ投資者見「家鄉」

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中芯國際（００９８１）連升第三日，暫升５﹒６７％，報２
７﹒９５元；成交約１８６７萬股，涉資５﹒１１億元。
　　股價連升第三日累漲２２﹒０５％，今日盤中最高見２８﹒１２元破頂，而集團在２００４
年３月掛牌，上市價為２﹒６９元，２０１６年１２月股份十合一，由於掛牌以來沒有派息，上
市價相當於２６﹒９元。該股今日終於破２６﹒９元水平，換言之，ＩＰＯ認購的投資者若持股
至今，十多年後的今天總算見家鄉。
　　現時，恆生指數報２５０５０，升１４３點或升０﹒５８％，主板成交１４０﹒１２億元。
國企指數報１００５４，升６０點或升０﹒６１％。
　　上證綜合指數報２９８１，升１１點或升０﹒３７％，成交３８３﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８３５，升４１點或升０﹒３５％，成交５６４﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　２７﹒９５元　　　升５﹒６７％
　　中電華大科技　（０００８５）　　　　０﹒９６元　　　升３﹒２３％
　　ＡＳＭ　太平洋（００５２２）　　　８５﹒２５元　　　升１﹒７９％
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　２５﹒９０元　　　升３﹒８１％
　　上海復旦　　　（０１３８５）　　　　７﹒１３元　　　升１﹒８６％
　　腦洞科技　　　（０２２０３）　　　　０﹒３４元　　　升１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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