【新冠肺炎】衛健委：建議取消端午期間前往高風險地區的出行計劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家衛健委通報，截至６月２２日，全國

醫療衛生機構進行核酸檢測累計達到了９０４１萬人份。

衛健委並稱，建議取消端午期間前往高風險地區的出行計劃。

文化和旅遊部表示，截至６月２２日全國已經有１００６４家Ａ級旅遊景區恢復開放，端午

假期旅遊景區接待遊客量繼續按照不超過最大承載量的３０％來執行。

