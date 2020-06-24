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24/06/2020 14:52

【新冠肺炎】衛健委：建議取消端午期間前往高風險地區的出行計劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家衛健委通報，截至６月２２日，全國
醫療衛生機構進行核酸檢測累計達到了９０４１萬人份。
　　衛健委並稱，建議取消端午期間前往高風險地區的出行計劃。
　　文化和旅遊部表示，截至６月２２日全國已經有１００６４家Ａ級旅遊景區恢復開放，端午
假期旅遊景區接待遊客量繼續按照不超過最大承載量的３０％來執行。

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