【人行操作】瑞銀證券：短期內人行可能會適當加大流動性投放

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞銀證券中國股票策略團隊最新發表的報告指，短期來看，人
行可能會適當加大流動性投放，因為７月底之前特別國債的密集發行需要一定的流動性支持；同
時，７月也是繳稅大月，流動性還面臨稅款上繳帶來的短期衝擊，因此預計未來一段時間人行可
能會適當加大流動性投放力度，來維持銀行體系流動性平穩。
報告稱，下半年人行可能仍會下調ＭＬＦ和逆回購操作利率來引導貸款利率進一步下降。
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