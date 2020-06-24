《午市前瞻》資金換馬鍾情新經濟股，港股短線２５３００點阻力大

《經濟通通訊社２４日專訊》憧憬華府出台新刺激措施兼美國經濟數據有所改善，隔晚美股

繼續造好，納指再創新高，中國股市今早亦全線高開。本港重磅股騰訊（００７００）今日開市

升破５００元水平報５０２元，利好港股開市早段表現，恆指今高開１２７點至２５０３４點，

企上兩萬五關口，一度高見２５０７１點。惟隨恆指股無力向上，由升轉跌，一度下跌４４點至

２４８６２點，之後主要在２４９００點水平徘徊。港股最終午收２４９２１點，升１３點，主

板成交６３６﹒６５億元。國企指數報１０００３，升９點。

Ａ股指指數方面，上證綜合指數報２９７５點，升４點，成交１８７４﹒８７億元人民幣。

深證成分指數報１１７８５點，跌８點，成交２６９８﹒９４億元人民幣。

藍籌股方面，重磅股騰訊高開近１％至５０２元水平，升破５００元位置，更創５０５元歷

史高位，最終半日收升０﹒６２％，報５００﹒５元；友邦（０１２９９）升１﹒２％，報７５

﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒２７％，報５４﹒９元；香港交易所（００３８８）無升

跌，報３２０元，盤中曾高見３２１﹒８元；建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒２５元

；匯控（００００５）跌０﹒５３％，報３７﹒２５元。



＊石藥新藥獲批件，半日升５％冠藍籌＊



醫藥股本日多有利好消息，半日領跑大市。當中，石藥（０１０９３）抗腫瘤藥獲頒藥品註

冊批件，半日冠藍籌，抽升５﹒０４％，報１４﹒６元；長江生科（００７７５）黑色素瘤疫苗

獲ＦＤＡ批快速通道，飆１４﹒７７％，報１﹒０１元；而國藥（０１０９９）新冠滅活疫苗開

展第三期臨床試驗，亦漲３﹒４４％，報１９﹒８２元；康希諾生物（０６１８５）炒起１０﹒

０５％，報２１４﹒６元；信達生物（０１８０１）飆升９﹒５８％，報５７﹒２元。

大行中金近日在報告中料小米（０１８１０）等中國科技企業抓住智能手機之後的ＡＩｏＴ

硬件創新窗口，新經濟股普漲。小米集團飆８﹒６５％，報１３﹒８２元；美團點評（０３６９

０）揚０﹒９％，報１７８﹒４元，曾破頂高見１８０元；閱文集團（００７７２）走高１﹒９

８％，報５４﹒０５元；阿里巴巴（０９９８８）上升１﹒４５％，報２２３﹒２元；京東集團

（０９６１８）漲２﹒０９％，報２３４﹒８元。

騰訊本日曾破５００元大關，部分手遊股順勢走高。網易（０９９９９）走高２﹒４９％，

報１３５﹒９元；中手游（００３０２）漲１﹒９２％，報３﹒７１元；網龍（００７７７）升

１﹒３１％，報２３﹒２元；ＩＧＧ（００７９９）揚１﹒８２％，報６﹒１６元。惟心動公司

（０２４００）折讓逾９％配股，半日急挫８﹒３３％，報３０﹒２５元。



＊蘋果上月內地銷售下滑，舜宇瑞聲仍跑出＊



機構數據顯示，ｉＰｈｏｎｅ上月中國銷量３６０萬部，較４月下降７﹒７％，惟手機孖寶

舜宇（０２３８２）瑞聲（０２０１８）繼續跑出。舜宇漲３﹒８７％，報１２０﹒９元；瑞聲

科技抽升４﹒８％，報４９﹒１５元；丘鈦科技（０１４７８）上揚４﹒７１％，報１０﹒４４

元；高偉電子（０１４１５）微升０﹒５７％，報１﹒７７元；富智康集團（０２０３８）走高

１﹒１６％，報０﹒８７元。

半導體股繼續有炒風。中芯（００９８１）ＩＰＯ認購的投資者本日終於見「家鄉」，升５

﹒２９％，報２７﹒８５元；中電華大科技（０００８５）飆７﹒５３％，報１元；康特隆（０

１９１２）彈起７﹒３％，報３﹒３８元；上海復旦（０１３８５）急漲７﹒１４％，報７﹒５

元；華虹半導體（０１３４７）抽升５﹒４１％，報２６﹒３元。

大摩近日在報告中唱好楓葉教育（０１３１７）收購新加坡學校，半日抽升４﹒５％，報２

﹒３２元；其它教育亦跟漲，成實外教育（０１５６５）攀升５﹒８１％，報２﹒５５元；天立

教育（０１７７３）漲３﹒０６％，報５﹒０５元；中國科培（０１８９０）上揚１﹒８３％，

報６﹒６８元；新高教集團（０２００１）亦升４﹒８２％，報５﹒２２元。



＊蘇沛豐：港股半年結成交縮，阿里巴巴或可追落後＊



港股大市繼續維持窄幅上落格局，今日早段略破二萬五水平後迅速回落，招銀國際研究部策

略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，恆指在２５３００點位置阻力較大；臨近半年結，加上端

午節假期因素，預期成交額會縮減至１１００億至１２００億元，現時資金較偏向新經濟股，換

馬時或會選擇有機會追落後的科網股，例如阿里巴巴（０９９８８）；而恆指走勢則受限舊經濟

股，料短線向上動力不大。（ｎｓ，ｊｃ，ｆｚ）

