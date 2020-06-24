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24/06/2020 12:07

許正宇：金管局與人行簽港幣美元互換協議為提供彈性維護市場穩定

　　《經濟通通訊社２４日專訊》對於議員關注金管局去年與人行簽訂了一份港幣和美元互換協
議是否基於單靠香港的外匯儲備不足以捍衞聯繫匯率制度的考慮，財經事務及庫務局局長許正宇
書面答覆稱，在高達４４００多億美元外匯儲備和堅定市場信心的支持下，香港聯繫匯率制度實
施３６年以來一直運作暢順，金管局去年與人行簽訂了一份港幣和美元互換協議，優化安排旨在
為香港在充裕的基礎上提供更大的彈性和空間，以助監管當局維護市場穩定。（ｃｌ）

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