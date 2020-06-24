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即市新聞

24/06/2020 12:40

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行啟動試業

　　《經濟通通訊社２４日專訊》本港再有虛擬銀行試業，平保（０２３１８）旗下平安壹帳通
銀行（ＰＡＯＢ）宣布，於金管局的金融科技監管沙盒下啟動試業。
　　在試業期間，平安壹帳通銀行將邀請本港約２００間特選貿易中小企業客戶及２０００位個
人客戶參與，分別率先體驗該行中小企銀行與個人銀行服務。
　　中小企方面，試業期間，該行特選中小企客戶可透過手機程式及與客戶經理會面，以開立商
業帳戶，不受最低結餘要求限制。除開戶、存款及轉帳服務外，該行亦提供借貸服務，中小企貸
款在審批階段毋須提交文件，並提供「５天放款保證」，若逾時放款，合資格客戶可取得
１０００元現金補償。
　　個人銀行服務方面，客戶使用香港身份證即可開立儲蓄帳戶，可透過轉數快進行跨行港元轉
帳。存款額１００萬元或以下，不僅可賺取１％基本存款年利率外，還可於優惠期（２０２０年
６月２４日至２０２０年９月９日）內賺取額外的「優易賞」利息。若個人客戶於７月１６日或
之前在該行成功開立並激活儲蓄帳戶，其合資格存款額可於優惠期內享高達８﹒８％的存款年利
率，而存款額上限為８﹒８萬元，與定期存款不同的是優惠期內客戶仍可隨時提款或轉移資金，
剩餘存款仍可繼續參與優惠。（ｃｌ）

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