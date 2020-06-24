匯豐調查：近七成港人利用網上渠道作短期投資，比率高於新加坡

《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐銀行調查顯示，近七成港人每年至少投資兩次，而新加坡

則只有四成，同時，近三分之二（６６％）的港人利用網上渠道作短期投資，比率高於新加坡，

港人善於靈活運用數碼工具投資理財，充分展現香港作為全球領先財富管理中心的地位。

調查顯示，６６％的港人通過個人電腦、手提電腦、平板電腦或智能手機在網上進行短期投

資。透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人分別有超過七成（７５％）和五成

（５６％）。相比之下，只有少過五分之二的新加坡人透過數碼渠道進行過短期（３９％）或長

期（３３％）投資。



＊香港以數碼渠道處理日常理財未如新加坡普及＊



調查同時顯示，三成港人會親身申請信用卡或信用透支服務。約四成（３７％）長線投資者

表示會選擇分行或與投資顧問面談等傳統銀行渠道。多渠道互補的服務模式在疫情期間需求更為

殷切，在今年５月約有１﹒１萬名匯豐員工在全球各地利用視象會議為客戶提供服務。

調查又顯示，只有６１％港人表示會透過手機應用程式查看帳戶餘額，較新加坡的７５％為

低。另外，僅一半（５０％）港人會使用流動支付或轉帳，低於新加坡的６７％，反映香港銀行

客戶以數碼渠道處理日常理財未如新加坡普及。

匯豐委託獨立調查公司ＹｏｕＧｏｖ研究香港、新加坡和英國客戶對電子銀行服務的使用情

況，在２０２０年４月以網上問卷形式共訪問了１０３７名１８歲或以上的香港成年人。

（ｃｌ）

