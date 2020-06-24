《再戰明天》中港台股明休市，美國公布第一季國內生產總值

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日）中港台股市假期休市，美國公布第一季國內生

產總值，達拉斯儲行總裁柯普朗參加線上研討會。周五（２６日）中台股市假期休市。



＊達拉斯儲行總裁柯普朗參加線上研討會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加

「世界經濟轉型」線上研討會的問答環節。

５：００ｐｍ，英倫銀行發布金融政策摘要及記錄。１１：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀

行總裁博斯蒂克在佛州商會的網路研討會中發表講話。

周五（２５日）清晨１２：００ａｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在該行主辦的關於

薪資保護計劃的線上討論會致詞並回答問題。１：００ａｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹發表

演說。



＊美國公布第一季國內生產總值＊



明日，中港台股市假期休市。

在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費料由１﹒８％跌至下滑６﹒８％

；個人消費支出核心指數季率料由１﹒３％升上１﹒６％。第一季國內生產總值（環比）季率料

由２﹒１％降至收縮５％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒３％升上１﹒４％。美國５月批發庫存月率

料由０﹒３％升上０﹒４％；耐用品訂單料由下跌１７﹒７％升上１０﹒１％。美國一周首次申

請失業救濟金人數料由１５０﹒８萬下降至１３３﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由

２０５４萬跌至２０００萬。美國５月零售庫存月率跌幅料由３﹒６％收窄至２﹒８％。

１１：００ｐｍ，美國公布６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負１９改善至負７。



＊美國公布６月密歇根大學消費者信心指數＊



周五，中台股市假期休市。

８：３０ｐｍ，美國公布５月個人所得，料由１０﹒５跌至下滑６％；個人消費料由下滑

１３﹒６升至９％。１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由７２﹒３

升上７９。



＊華廈置業及其士國際派業績＊



在本港，周五公布業績的公司有：其士國際（０００２５）、震雄集團（０００５７）、

泛海集團（００１２９）、漢國置業（００１６０）、德祥地產（００１９９）、華廈置業

（００２７８）、景福集團（００２８０）和泛海酒店（００２９２）等。（ｈｏ）

