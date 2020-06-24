【香港政情】聶德權：公務員制訂政策時不只考慮香港本位

《經濟通通訊社２４日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，基層公務員的日常工作，很多

與香港內部有關，至於中層或以上公務員因參與政策制訂，可能涉及到與內地有關連，他們不只

需要考慮香港本位，亦要考慮香港屬國家一部分的角度，若存在與中央的溝通協調工作，最終都

會透過特首進行。

他指出，基本法條文顯示，特區公務員透過特區政府及特首與中央在憲制秩序上的連繫，故

特區的公務員身分，不單是香港特區政府公務員，亦是中華人民共和國香港特別行政區政府公務

員。（ｂｎ）

