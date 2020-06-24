【本港經濟】林鄭月娥：香港有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥在中國發展高層論壇網絡簡報會致辭時表示
，自１９８３年實行以來，香港聯繫匯率確保港元與美金的匯率維持穩定，香港不需要美國批准
去實行此制度，亦無計劃作出改變。
她指出，香港的銀行業健全，並擁有４４００億美元的外匯儲備，相等於香港的貨幣基礎兩
倍，使香港有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊。（ｂｎ）
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