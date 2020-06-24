【國安立法】張勇：不會「一刀切」禁止外籍法官審理國安案件

《經濟通通訊社２４日專訊》據《明報》報道，中國全國人大常委會基本法委員會副主任張
勇表示，香港國家安全立法不會「一刀切」禁止有外國居留權的香港法官審理國安案件，亦指出
「司法獨立與管轄權沒有必然的聯繫」，司法獨立是指法官在審理案件時不受任何干涉，獨立行
使審判權，「而不是指法院的管轄權和審判權」。（ｂｎ）
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