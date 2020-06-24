【新股Ｔ＋１】耀才：新股結算周期若縮短利投資者，無礙暗盤業務

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加早前曾經表示，計劃縮

短香港新股上市時間，將新股定價至掛牌的流程由「Ｔ＋５」，縮短至「Ｔ＋１」，港交所被問

到有關進展及時間表時稱，暫時未有回應。

耀才證券行政總裁許繹彬接受本通訊社電話訪問時表示，縮短新股結算周期對投資者非常有

利，投資者可能由需要支付５－７天的利息，大大減少至只需支付１天利息，成本大降。同時，

在當前經濟環境下，市場隨時出現變化，縮短結算周期可以減低期間可能出現的風險。

至於會否影響孖展認購證券行可以賺取的利息收入，他認為對公司來說，孖展認購是大熱業

務，但也需要銀行的支持，公司在該業務上賺取的利息收入不多，主要是期望透過該業務吸引更

多客戶。此外，措施僅會令投資者參與暗盤的時間提早，但不會對公司的暗盤業務有任何影響。

無論結算周期多少天，都與該業務沒有任何關係。

他又指，投資者認購新股，主要視乎市場氣氛及股份質素，如果在市場氣氛惡劣下，即使是

「Ｔ＋１」也無法推動投資者積極認購新股，因此認為對市場未必有太大的影響。

另外，市場有聲音認為，要縮短新股結算周期需先實施證券無紙化，許繹彬認為，推行

「Ｔ＋１」需有一定配套，兩者互相配合實施相信會有更好的成效。（ｓｋ）

