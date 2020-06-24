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24/06/2020 18:04

【企業盈警】保利置業（１１９）料中期純利減７５％至８５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》保利置業（００１１９）預期，截至今年６月底止六個月之純
利按年減少７５％至８５％，去年同期純利為３７﹒３８億元。
　　純利減少主要由於集團去年上半年向客戶交付香港一項發展項目之物業，並於２０１９年結
轉該香港一項發展項目的利潤。倘若將交付香港一項發展項目所確認的收益對截至２０１９年６
月３０日止六個月的淨利潤作出調整，則截至本期間與２０１９年同期比較將減少不超過
３０％，其主要是由於匯率變動導致匯兌損失增加所致。（ｊｏ）

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