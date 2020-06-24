  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2020 17:55

【企業盈喜】圓通速遞（６１２３）料中期純利大增１０００％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》圓通速遞（０６１２３）預期，截至今年６月底止六個月，預
期按年收益增加及純利大幅增加，純利更按年增加約１０００％。
　　有關增加主要由於歐美新型冠狀病毒疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，集團大量
提供包機業務；疫情下空運航班數量大幅減少，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求；集團員工
成本及其他管理費用下降；期內並無確認與股份獎勵有關的開支；及行政開支普遍下。（ｊｏ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/06/2020
《神州經脈》履約具建設性進展　人行連三日放水五千億　滬指收升
生財有道24/06/2020
中芯國際16年後返家鄉！回歸A股越升越有？
生財有道24/06/2020
【新股T+1】招股結算周期或縮 不虞刺激中概股赴港上市
FOCUS24/06/2020
【FOCUS】QQ衝浪曾破500關　後勁還看……
剖析天下24/06/2020
兩韓「傳單風波」升級　北韓背後另有盤算？
生財有道24/06/2020
《開市Good Morning》曾永堅：金蝶十天線吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金