【企業盈喜】圓通速遞（６１２３）料中期純利大增１０００％

《經濟通通訊社２４日專訊》圓通速遞（０６１２３）預期，截至今年６月底止六個月，預
期按年收益增加及純利大幅增加，純利更按年增加約１０００％。
有關增加主要由於歐美新型冠狀病毒疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，集團大量
提供包機業務；疫情下空運航班數量大幅減少，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求；集團員工
成本及其他管理費用下降；期內並無確認與股份獎勵有關的開支；及行政開支普遍下。（ｊｏ）
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