《小傳日記》ＱＱ要掉頭，魚缸跟住唞；二萬五復失，六絕月難甩？

《小傳日記》侵侵澄清中美貿易首階段協議仲有效，花旗國魚缸隔晚再升，納指更連升八個

交易日，再創收市新高，香江魚缸今日高開１２７點，重返二萬五關，盤中一度升１６３點，見

２５０７１點半日高，不過好快又腳仔軟，最多倒跌４４點。午後重磅藍戰士開始放軟手腳，Ｑ

Ｑ（００７００）破完五百大關後無力再上，同生發發（００３８８）一齊掉頭向下，拖累魚缸

一度插低逾１３０點，最終香江魚缸都守得住百天線（約２４７４０點），收報２４７８１，跌

１２５點或跌半巴仙。呢個六月淨返３個交易日，暫時升緊１８２０點，睇怕今年「六絕月」可

以甩難吧？

國貨佬報９９３６，跌５６點或下跌逾半巴仙。主板成交１１５４﹒３０億銀少逾３巴仙。

Ａ場反覆造好，上證指數收報２９７９點，升８點；深證成份指數報１１８１３點，升１９

點，兩市成交７２８８億銀人仔減少近４巴仙。值得一提嘅係，神州明日開始放端午小長假，Ａ

場明後天都休市，下周一（２９日）復市。

重磅藍戰士方面，ＱＱ早段見過５０５銀歷史新高，不過收市潛水逾１巴仙，報４９０﹒８

銀；生發發又係創新高後掉頭，走低近１巴仙，報３１７﹒８銀；大笨象（００００５）跌低逾

１巴仙，報３７銀；神州移動（００９４１）升近半巴仙，報５５銀；ＡＩＡ（０１２９９）飛

起近１巴仙，報７５﹒６銀；建行（００９３９）跌近１巴仙，報６﹒２２銀。



＊美團再升級股民有得執，心動要配股缸友都要沽＊



神州呢期再度爆發疫情，據了解內地外賣平台「餓了麼」有員工確診，美團（０３６９０）

就梗係拿拿聲升級做「無接觸配送」，連帶股價都升埋級，高見１８０銀歷史高位，收漲近１巴

仙，報１７８﹒４銀；其他新經濟股都造好，阿里（０９９８８）飛起逾半巴仙，報２２１﹒４

銀；京東集團（０９６１８）飆逾２巴仙，報２３４﹒８銀；金山軟件（０３８８８）踢高近４

巴仙，報３４﹒２銀；微盟（０２０１３）微跌近１巴仙，報８﹒９３銀。

心動公司宣布計劃折讓逾９％配股逾２６００萬股，不過股價都算仁慈，今日都係跪低近６

巴仙，報３１﹒０５銀；其他手遊佬都唔差，博雅互動（００４３４）升逾３巴仙，報０﹒９銀

；天鴿互動（０１９８０）抽高近３巴仙，報１﹒１２銀；中手游（００３０２）踢高逾１巴仙

，報３﹒６８銀；創夢天地（０１１１９）升近１巴仙，報４﹒６６銀。



＊疫情未受控藥佬向前衝，配股跑更快微創股價ＨＩＧＨ＊



花旗國疫情未受控，全球確診人數仲突破咗９００萬。醫藥股繼續有資金追捧，石藥（０１

０９３）跳起逾２巴仙，報１４﹒２銀；中生製藥（０１１７７）創新高後吐近１巴仙，報１４

﹒８８銀。信達生物（０１８０１）有大摩祝福兼升目標，股價創新高飆近一成一，報５７﹒９

銀。國藥控股（０１０９９）宣布，研發新冠滅活疫苗即將喺阿聯酋開始國際第三期臨床研究，

相信為全球首個新冠滅活疫苗國際第三期臨床試驗。咁叻仔開始臨床研究，今日都揚逾２巴仙，

報１９﹒５６銀。

醫療設備佬今日又落鑊，微創醫療（００８５３）配完股今日再破頂，彈近一成半，報２９

﹒４５銀；啟明醫療（０２５００）又創上市新高，飆高近８巴仙，報７５銀；愛康醫療（０１

７８９）都揚逾７巴仙，報２４﹒７銀。至於長江生科（００７７５）公布旗下ｓｅｖｉｐｒｏ

ｔｉｍｕｔ－Ｌ獲美國食品藥物管理局批准快速通道資格認定，隻佬踢高近一成四，報１銀。



＊中芯叻叻豬回Ａ實無輸，疫情料持續教育股微吐＊



中芯國際（００９８１）今日真係好犀利啊！經歷１６年之後，今日股價破頂之餘，仲重返

家鄉，真係可喜可賀！股價收漲近４巴仙，報２７﹒４５銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）抽升

逾１巴仙，報８４﹒７銀；華虹半導體（０１３４７）飛起近半成，報２６﹒１銀；上海復旦（

０１３８５）跳高逾６巴仙，報７﹒４２銀；康特隆（０１９１２）飆近７巴仙，報３﹒３７銀

。

疫情嘅嘢真係好恐怖，剛剛先話好小小，北京呢一期又開始第二波，唔知係咪又會停課呢？

教育股呢一期都浮浮沉沉咁，東方教育（００６６７）跌逾１巴仙，報１４﹒１２銀；中教控股

（００８３９）跪低近３巴仙，報１２﹒８６銀；希望教育（０１７６５）回吐逾３巴仙，報２

﹒４９銀；天立教育（０１７７３）逆市升近２巴仙，報４﹒９９銀。節日愉快，請請！



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