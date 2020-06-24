假期前夕，港股二萬五得而復失，收２４７８１跌１２５點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國經濟數據好過預期，加上白宮顧問庫德洛稱，中國正努力

改善對美貿易，隔晚美股繼續造好，納指再創新高。香港方面，股王騰訊（００７００）今日開

市衝破五百元關，利好港股高開１２７點報２５０３４點，企上兩萬五，升幅一度擴大至１６３

點。惟地產板塊有回吐，公用股亦偏軟，恆指調頭跌最多１３６點報２４７７０點，今日表現較

好的有手機設備孖寶，恆指最終收報２４７８１點，跌１２５點或０﹒５％，未能企穩二萬五。

明日端午節假期港股休市，今日主板成交略軟，報１１５４﹒３億元減少３﹒３６％。國企指數

報９９３６，跌５６點或跌０﹒５７％。

重磅股個別發展，匯控（００００５）跌１﹒２％，報３７元；港交所（００３８８）軟０

﹒６９％，報３１７﹒８元，盤中見３２１﹒８元上市新高；建行（００９３９）跌０﹒６４％

，報６﹒２２元；中移動（００９４１）升０﹒４６％，報５５元；友邦（０１２９９）升０﹒

９３％，報７５﹒６元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報２９７９點，升８點或０﹒３％；深證成指報１１８１３

點，升１９點或０﹒１７％。兩市總成交７２８７﹒２億人幣減少３﹒９％。



＊中芯ＩＰＯ投資者苦等１６年終見家鄉＊



惠譽指，受累新型肺炎疫情料本年全球智能手機出貨量可大跌１７％，但明年智能手機銷售

將反彈，而在售價反彈和５Ｇ設備銷量增長推動下，５Ｇ手機明年將佔智能手機總發貨量最多兩

成。「手機孖寶」為本日表現最佳兩大藍籌，瑞聲（０２０１８）走高５﹒４４％，報４９﹒４

５元；舜宇（０２３８２）升２﹒９２％，報１１９﹒８元。比亞迪電子（００２８５）揚２﹒

３６％，報１８﹒２２元；丘鈦科技（０１４７８）漲６﹒７２％，報１０﹒６４元；通達集團

（００６９８）升１２﹒５％，報０﹒４９５元。

半導體股續炒，中芯（００９８１）上市逾１６年，ＩＰＯ認購的投資者今日終於見「家鄉

」，收升３﹒７８％，報２７﹒４５元。中電華大科技（０００８５）升６﹒４５％，報０﹒９

９元；康特隆（０１９１２）揚６﹒９８％，報３﹒３７元；上海復旦（０１３８５）走高６％

，報７﹒４２元；華虹半導體（０１３４７）升４﹒６１％，報２６﹒１元。



＊波司登收入創新高，股價收升近５％＊



消息指阿里巴巴（０９９８８）有份持股的的中通快遞正與投行討論考慮來港第二上市，最

多集資２０億美元，阿里微升０﹒６４％，報２２１﹒４元。中金認為電子創新會沿人機交互方

式變革、移動方式變革兩條主線進行，期待ＢＡＴ、華為、小米（０１８１０）等中國科技企業

可捉住智能手機之後的ＡＩｏＴ硬件創新機遇，小米炒高９﹒１２％，報１３﹒８８元。美團（

０３６９０）旗下「餓了麼」一名外賣員確診新型肺炎，仍微升０﹒９％，報１７８﹒４元。騰

訊先升後回，未能收企５００元關，收跌１﹒３３％報４９０﹒８元，盤中見５０５元上市新高

。

波司登（０３９９８）截至３月底止全年，收入大增１７﹒４％至１２１﹒９１億人幣，再

創歷史新高，收升４﹒５５％，報２﹒５３元。裕元（００５５１）揚２﹒６８％，報１２﹒２

８元；普拉達（０１９１３）升０﹒９％，報２７﹒９５元；安踏（０２０２０）軟０﹒７６％

，報７２元；申洲（０２３１３）跌１﹒０６％，報９８﹒２５元。



＊金價創近８年高，山東黃金收升２％＊



立法會昨日舉行《２０１９年差餉（修訂）條例草案》委員會會議，主席提出中止委員會工

作，意味政府短期內不能向發展商就一手餘貨徵收空置稅。惟新經濟板塊吸金能力高，地產、銀

行等舊經濟股繼續跑輸，新世界（０２９０９）跌１﹒１６％，報３８﹒４５元；新地（０００

１６）走低１﹒１８％，報１００﹒４元；長實（０１１１３）升０﹒３１％，報４７﹒９５元

。收租股方面，太古Ａ（０００１９）跌２﹒５８％，報４３﹒５元；九置（０１９９７）跌０

﹒９２％，報３７﹒９元。

現貨金價今日最高見過１７７３﹒１６美元，創下２０１２年１０月以來的最高水平。金礦

股有追捧，山東黃金（０１７８７）揚２﹒０４％，報２２﹒５５元；招金（０１８１８）升０

﹒７％，報８﹒６９元；紫金（０２８９９）升０﹒８６％，報３﹒５１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）升０﹒９％，報１２９１﹒５元。

焦點股份方面，《北京商報》引述消息人士報道，黃光裕已於近日出獄，或今晚公布消息。

國美系炒起，國美零售（００４９３）收升１７﹒３９％，報１﹒６２元；國美金融科技（００

６２８）急漲４７﹒３％，報１﹒０９元。

醫藥股利好消息多，石藥（０１０９３）抗腫瘤藥獲頒藥品註冊批件，升２﹒１６％，報１

４﹒２元。長江生科（００７７５）黑色素瘤疫苗獲ＦＤＡ批快速通道，一度炒高近２４％，收

漲１３﹒６４％，報１元。（ｎｓ）

