【科創板】中證監同意中科寒武紀、偉思醫療科創板ＩＰＯ註冊

《經濟通通訊社２４日專訊》中證監昨日（２３日）晚間公布，同意中科寒武紀、南京偉思

醫療在科創板首次公開發行股票註冊。

其中，寒武紀成立於２０１６年，專注於人工智能芯片產品的研發與技術創新。客戶包括華

為、浪潮、聯想等。此次擬募集資金２８億元（人民幣．下同）。其中，１９億元用於新一代雲

端訓練芯片、推理芯片、邊緣人工智能芯片及系統項目；９億元用於補充流動資金。寒武紀回復

問詢函時表示，除募集資金外，未來３年仍需３０億元至３６億元資金投入芯片研發，涉及５至

６款芯片產品。

招股書顯示，２０１７年－２０１９年，寒武紀連續三年虧損；過去三年研發投入均超過營

收規模，三年合計投入８﹒１３億元，是累計營收的１４２﹒９３％。

偉思醫療主要從事康復醫療器械的研發、生產和銷售。公司產品主要為電刺激類、磁刺激類

、電生理類設備、耗材及配件等康復醫療器械及產品。偉思醫療本次擬募集資金４﹒６７億元，

分別用於研發中心建設項目、信息化建設項目、康復設備組裝調試項目、營銷服務及品牌建設儲

備資金。

招股書顯示，２０１６年到２０１８年的營業收入分別為０﹒９６億元、１﹒４５億元、

２﹒０８億元，期間漲幅從５１﹒０４％下降到４３﹒４５％。而淨利潤同期分別為０﹒２３億

元、０﹒４億元、０﹒６３億元，同期漲幅從７３﹒９１％下降到了５７﹒５％。（ｌｃ）

