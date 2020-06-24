  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2020 08:48

【科創板】中證監同意中科寒武紀、偉思醫療科創板ＩＰＯ註冊

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中證監昨日（２３日）晚間公布，同意中科寒武紀、南京偉思
醫療在科創板首次公開發行股票註冊。
　　其中，寒武紀成立於２０１６年，專注於人工智能芯片產品的研發與技術創新。客戶包括華
為、浪潮、聯想等。此次擬募集資金２８億元（人民幣．下同）。其中，１９億元用於新一代雲
端訓練芯片、推理芯片、邊緣人工智能芯片及系統項目；９億元用於補充流動資金。寒武紀回復
問詢函時表示，除募集資金外，未來３年仍需３０億元至３６億元資金投入芯片研發，涉及５至
６款芯片產品。
　　招股書顯示，２０１７年－２０１９年，寒武紀連續三年虧損；過去三年研發投入均超過營
收規模，三年合計投入８﹒１３億元，是累計營收的１４２﹒９３％。
　　偉思醫療主要從事康復醫療器械的研發、生產和銷售。公司產品主要為電刺激類、磁刺激類
、電生理類設備、耗材及配件等康復醫療器械及產品。偉思醫療本次擬募集資金４﹒６７億元，
分別用於研發中心建設項目、信息化建設項目、康復設備組裝調試項目、營銷服務及品牌建設儲
備資金。
　　招股書顯示，２０１６年到２０１８年的營業收入分別為０﹒９６億元、１﹒４５億元、
２﹒０８億元，期間漲幅從５１﹒０４％下降到４３﹒４５％。而淨利潤同期分別為０﹒２３億
元、０﹒４億元、０﹒６３億元，同期漲幅從７３﹒９１％下降到了５７﹒５％。（ｌｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊　侵侵好頭痕！
中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效　人行連兩日大額放水　滬指表現牛皮
生財有道23/06/2020
【報稅攻略】年金扣稅大作戰　夫婦點先可盡享12萬免稅額?
生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然　阿里值博率高
FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙　侵侵「硬食檸檬」陷兩難
生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金