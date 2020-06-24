【新冠肺炎】應中國要求，巴西肉類加工企業簽署產品不含病毒聲明

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述巴西肉類加工企業ＪＢＳ、Ｍｉｎｅｒｖａ和

Ｍａｒｆｒｉｇ的消息人士表示，應中國有關部門要求，三家公司已簽署聲明稱其出口產品不含

新型冠狀病毒。

總部位於巴西的ＢＲＦ是世界上最大的雞肉出口商，據該公司消息人士稱，尚未簽署向中國

出口產品不含冠狀病毒的聲明，但打算簽署。

巴西和美國等主要肉類出口國，已經出現數萬名肉品加工廠工人感染新冠病毒。（ｃｔ）

