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24/06/2020 08:53

【新冠肺炎】國藥集團新冠滅活疫苗開展國際第三期臨床試驗

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國藥集團中國生物宣布，其研發的新冠滅活疫苗即將在阿聯酋
開始國際第三期臨床研究，相信為全球首個新冠滅活疫苗國際第三期臨床試驗。有關的啟動儀式
在北京、武漢、阿聯酋阿布扎比三地，以視頻會議方式同步舉行，阿聯酋衛生部長向國藥集團中
國生物頒發了臨床試驗批准文件。
　　據科技部、國家衛健委早前通報，中國科研攻關團隊按照滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫
苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗等５條技術路線，共布局１２項疫苗研
發任務。
　　由於當前國內感染者目前較少，同時比較分散，積累到一定的樣本量較為困難。即便是招募
海關人員或醫務人員進行接種，相對比例還是比較少，需要較長時間達到足夠的數量去評估效果
。一般三期臨床試驗得到最終結果才是疫苗批准上市的科學依據。疫苗臨床試驗是科學問題，在
目前的情況下，為了盡快驗證疫苗效果，到國外進行臨床試驗是必然的選擇。
　　據悉，除國藥集團外，康希諾（０６１８５）與陳薇院士團隊研發的新冠病毒疫苗已經獲加
拿大衛生部批准開展臨床試驗；而北京科興也與巴西生物研究機構宣布合作開展臨床三期試驗。
（ａｃ）

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