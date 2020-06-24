【新冠肺炎】鍾南山：京疫情源頭還不明朗，今冬明春疫情仍未消失

《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委高級別專家組組長鍾南山周二（２３日）接受央視

訪問時表示，此次北京出現疫情的源頭還不那麼明朗，但比武漢要明朗得多。在「今冬明春」交

際時，預計新冠肺炎疫情仍不會消失，但不會像第一波疫情一樣在全世界爆發。而且很重要的是

，中國能夠追蹤病人，還會在必要時採取中小學停課等短期措施，控制疫情不再發生。

（ａｃ）

