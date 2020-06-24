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24/06/2020 10:25

【華為風波】康明凱妻子首次露面要求加拿大中止孟晚舟引渡案

　　《經濟通通訊社２４日專訊》現被中國拘留的加拿大人前外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ　
Ｋｏｖｒｉｇ）妻子周二（２３日）首次露面，要求加拿大司法部長考慮介入華為副董事長孟晚
舟的引渡案，並將她釋放，以換取中方釋放康明凱。
　　孟晚舟在２０１８年１２月１日於溫哥華被捕後，中國在同月１０日以危害國安為由拘捕康
明凱與商人斯帕弗（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｐａｖｏｒ）。北京市檢察院上周以「為境外刺探國家
秘密、情報罪」起訴康明凱。據內地《刑法》規定，為境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買
、非法提供國家秘密或情報，最高可判終身監禁；若「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡
劣」，最高可判處死刑。
　　外界普遍認為，康明凱及斯帕弗被捕是中國對加拿大應美國要求逮捕孟晚舟的報復。自康明
凱被捕以來，其妻子Ｖｉｎａ　Ｎａｄｊｉｂｕｌｌａ一直在爭取釋放康明凱。她接受《路透》
訪問時表示，康明凱完全被切斷與外界的聯繫，形容他的時間不多了。她又指，法律專家已經確
定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止引渡程序，強調做法是符合法治。
　　加拿大哥倫比亞省法院最新公布文件，孟晚舟從加拿大引渡至美國的聽證會將持續到明年４
月下旬，下次開庭時間就是８月１７日。（ａｃ）

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