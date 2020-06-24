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24/06/2020 09:08

【人行操作】消息稱人行今進行１８００億逆回購，單日等額淨投放

　　《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１８００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１８００億元。
　　本周公開市場將有１２００億元逆回購到期，分別是周四（２５日）的５００億元和周五（
２６日）的７００億元。由於內地周四、五為端午節假期，人行於本周日（２８日）調休工作，
假期內到期的逆回購將順延至當日到期。（ａｃ）

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