【人行操作】人行１８００億逆回購利率持平，三日累放水５千億

《經濟通通訊社２４日專訊》人行公布，為維護半年末流動性平穩，今日進行的１８００億

元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１８００億元。本周三日累計淨投放５０００

億元。

本周公開市場將有１２００億元逆回購到期，分別是周四（２５日）的５００億元和周五（

２６日）的７００億元。由於內地周四、五為端午節假期，人行於本周日（２８日）調休工作，

假期內到期的逆回購將順延至當日到期。（ａｃ）

