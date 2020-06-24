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即市新聞

24/06/2020 14:43

【ＦＯＣＵＳ】ＱＱ衝浪曾破５００關，後勁還看……

　　【ＦＯＣＵＳ】企鵝衝衝衝！連升６個交易日的騰訊（００７００）周二（２４＿）收復２
０１８年１月高位，周三（２４日）再一舉升穿５００元大關，高見５０５元。另邊廂，「死對
頭」阿里（０９９８８）同創月高，兩者市值叮噹馬頭直逼４﹒８萬億。
　　騰訊這波升勢的最大催化劑當推Ｖａｌｏｒａｎｔ領銜遊戲業務強勢回歸，以及傳聞入主愛
奇藝利好的「娛樂生態圈」發力。未來股價能否上望大行最牛預測６００元？後勁或還看……

＊遊戲業務強勢回歸，惟仍屬流量生意＊

　　搭乘月初發布新遊戲《Ｖａｌｏｒａｎｔ（特戰英豪）》，或再造一個《英雄聯盟》奇蹟的
「衝浪板」，加上月中傳出擬入主競爭對手愛奇藝消息，騰訊這隻企鵝節節走高，短短三周即由
４００元出頭衝至５００元以上，令一眾２０１８年１月於４７２﹒５元歷史高位接貨者（如有
），終於得以返家鄉。
　　企鵝股價周三高見５０５元的歷史新高，最牛如摩通，更升目標價至６００元，指其將踏入
逾十年來最強遊戲業務周期。遊戲業務強勢回歸，從騰訊一季報即可見一斑，期內遊戲收入同比
增３１％至近３７３億人幣。
　　不過，無論是遊戲、娛樂（音樂╱視頻）帶動的增值服務，還是微信帶動的網絡廣告，說到
底賺的都是讓「人與人」保持聯繫的流量生意，相比阿里一早布局「讓天下沒有難做的生意」的
「人與貨」商業基礎設施，格局高低立見。

＊布局新基建叫板阿里，謀產業互聯網＊

　　不過，就在上月，騰訊宣布未來５年投入５０００億人幣布局新基建，具體領域涵蓋雲計算
、人工智能、區塊鏈、超算中心、量子計算等。昨日，公司首席運營官任宇昕出席第四屆世界智
能大會時並宣布，將在天津濱海新區建超大規模數據中心，成為全國性雲計算中心和雲服務平台
的重要支點。
　　他強調，經過新肺疫情，中國不再有純粹的傳統產業，因此需要加速數字化進程，加大投入
新基建，加快發展產業互聯網。
　　無獨有偶，京東（０９６１８）３月亦宣布成立「京東智聯雲」事業部，將與零售、物流、
數字科技組成京東四大核心業務版圖。一直領跑的阿里４月同指，將在三年內對雲計算部門投資
２０００億元。　
　　面對後肺疫時代，Ｍｅｄ－Ｔｔｅｃｈ、Ｆｉｎｔｅｃｈ、Ｅｄ－ｔｅｃｈ、Ｇｒｅｅｎ－
ｔｅｃｈ等趨勢愈來愈流行，想在競爭中勝出就需仰賴數字化全鏈條改造，而背後的數字新基建
無疑猶為關鍵。企鵝未來能否上望６００元，阿里又能否上望３００？或就系於從消費互聯網到
產業互聯網的下半場。

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