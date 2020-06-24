  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2020 12:16

【紓困措施】洗碗業資助計劃今起接受申請，工場最多可獲１５萬元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》食物環境衞生署（食環署）公布，「防疫抗疫基金」下設立的
洗碗業資助計劃今日開始接受申請，為受到２０１９冠狀病毒病疫情影響的洗碗業界提供紓困援
助。
　　食環署發言人表示，防疫抗疫基金督導委員會已批准為洗碗業提供一次性資助的建議。根據
計劃，每間合資格並仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性８萬元或１５萬元資助
。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道24/06/2020
《開市Good Morning》曾永堅：金蝶十天線吸納
生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊　侵侵好頭痕！
中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效　人行連兩日大額放水　滬指表現牛皮
生財有道23/06/2020
【報稅攻略】年金扣稅大作戰　夫婦點先可盡享12萬免稅額?
生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然　阿里值博率高
FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙　侵侵「硬食檸檬」陷兩難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金