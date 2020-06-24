【紓困措施】洗碗業資助計劃今起接受申請，工場最多可獲１５萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》食物環境衞生署（食環署）公布，「防疫抗疫基金」下設立的
洗碗業資助計劃今日開始接受申請，為受到２０１９冠狀病毒病疫情影響的洗碗業界提供紓困援
助。
食環署發言人表示，防疫抗疫基金督導委員會已批准為洗碗業提供一次性資助的建議。根據
計劃，每間合資格並仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性８萬元或１５萬元資助
。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道24/06/2020
《開市Good Morning》曾永堅：金蝶十天線吸納
|生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊 侵侵好頭痕！
|中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效 人行連兩日大額放水 滬指表現牛皮
|生財有道23/06/2020
【報稅攻略】年金扣稅大作戰 夫婦點先可盡享12萬免稅額?
|生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然 阿里值博率高
|FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙 侵侵「硬食檸檬」陷兩難
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰