【紓困措施】洗碗業資助計劃今起接受申請，工場最多可獲１５萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》食物環境衞生署（食環署）公布，「防疫抗疫基金」下設立的

洗碗業資助計劃今日開始接受申請，為受到２０１９冠狀病毒病疫情影響的洗碗業界提供紓困援

助。

食環署發言人表示，防疫抗疫基金督導委員會已批准為洗碗業提供一次性資助的建議。根據

計劃，每間合資格並仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性８萬元或１５萬元資助

。（ｃｌ）

