【企業盈警】飛尚無煙煤（１７３８）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》飛尚無煙煤（０１７３８）公布，集團預期截至２０２０年６
月３０日止６個月錄得大幅虧損，對比去年同期為盈利。
轉盈為虧主要由於集團現有採煤工作面地質情況複雜，導致集團煤炭產品質量及售價均暫時
性下降；此外近期爆發的新型冠狀病毒肺炎大流行及政府為遏制疫情採取的控制措施，導致生產
出現延誤及市場需求疲軟。（ｃｗ）
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