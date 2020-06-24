【企業盈警】璋利國際（０１６９３）料中期虧損增加

《經濟通通訊社２４日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，預期截至３月３１日止中期虧
損將比去年同期經重計虧損約４６７０萬林吉特更高。
該集團指，虧損上升主因由於項目竣工受到延誤而導致算定損害賠償，使收益銳減，受累於
新型冠狀病毒疫情爆發所影響，所有項目施工程序耽擱，以致預期有關項目竣工延期。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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