【企業盈警】鼎億（００５０８）料年度虧損擴大，授出購股權開支

《經濟通通訊社２４日專訊》鼎億集團（００５０８）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損較去年度虧損２﹒１３億元增６０％以上，即升至逾３﹒４億元。

該集團指，虧損增加主因期內授出購股權的一次性非現金購股權開支，惟去年度並無授出購

股權，以及非現金確認預期貸款及利息應收款信貸虧損減值虧損所致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

