【企業盈警】鼎億（００５０８）料年度虧損擴大，授出購股權開支

《經濟通通訊社２４日專訊》鼎億集團（００５０８）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損較去年度虧損２﹒１３億元增６０％以上，即升至逾３﹒４億元。
該集團指，虧損增加主因期內授出購股權的一次性非現金購股權開支，惟去年度並無授出購
股權，以及非現金確認預期貸款及利息應收款信貸虧損減值虧損所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道23/06/2020
《Online有話兒》博爾頓新書爆大鑊 侵侵好頭痕！
|中國故事23/06/2020
《神州經脈》貿協仍全面有效 人行連兩日大額放水 滬指表現牛皮
|生財有道23/06/2020
【延期年金】年金扣稅大作戰 夫婦點先可盡享12萬免稅額?
|生財有道23/06/2020
【QQ發威】溫鋼城：騰訊衝上500元必然 阿里值博率高
|FOCUS23/06/2020
【FOCUS】幕僚放鷹又縮沙 侵侵「硬食檸檬」陷兩難
|生財有道23/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：微盟低位有貨應止賺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰