《日入而息》騰訊五百大關得而復失，ＭＳＣＩ對香港前景樂觀

《今天重點》﹡騰訊（００７００）今日先升後回，高開０﹒９２％至５０２元破頂，衝破

五百元大關，盤中最高曾見５０５元，惟未能守穩，收市跌１﹒３％，報

４９０﹒８元

﹡全國人大通過「港區國安法」決定，ＭＳＣＩ首席執行官兼公司主席表示，

無論任何事，香港都會更強大及穩健，相信香港繼續是國際金融中心，並會

成為國際風險管理中心

﹡李嘉誠父子再斥６２７３萬元增持長實１３２﹒９５萬股

﹡證監會截至今年３月底止年度虧損擴大至３﹒７５億元，而２０１９年同期

則錄得９４５４﹒２萬元虧損。

﹡匯豐銀行調查顯示，６６％港人利用網上渠道作短期投資，比率高於新加

坡。該行今年首季數碼零售銷售總額按年增加６３％。今年首五個月，該行

數碼渠道的每月平均股票交易額較去年增長超過五成（５０％）





《即日市況》﹡假期前夕，港股二萬五得而復失，收２４７８１跌１２５點



《深滬股市》﹡大額放水滬綜指節前收升０﹒３％，金融地產股受捧



《美元匯價》﹡美元技術層面不理想，後市或下試９５；歐元最新報１。１３０２╱０６，

日圓最新報１０６。５３╱５４



《公司業績》﹡亞洲實業（０１７３７）全年盈轉虧損８８５﹒２萬元，不派息

﹡茂盛控股（０００２２）全年盈轉虧損７０６６﹒１萬元，不派息

﹡民商創科（０１６３２）全年虧損收窄至２０９３﹒７萬元，不派息

﹡嘉利國際（０１０５０）全年純利增１３％，派末期息５仙

﹡中港照相（０１１２３）全年虧損收窄至２９１０萬元，不派息

﹡高偉電子（０１４１５）料中期純利按年明顯改善

﹡大昌集團（０００８８）全年純利按年跌４６﹒２％，末期息１２仙

﹡飛尚無煙煤（０１７３８）料中期轉盈為虧

﹡圓通速遞（０６１２３）料中期純利大增１０００％



《公司資訊》﹡ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）德福廣場經營新餐廳，租金約

１３４７萬

﹡紅星美凱龍（０１５２８）附屬簽訂總承包工程合同協議

﹡弘和仁愛醫療（０３８６９）單國心辭任行政總裁由陳帥暫代理

﹡中核能科技（００６１１）與中核機械工程訂立建造分包合約，涉１４７３

萬人幣

﹡迪臣建設（０８２６８）建議改名「智城發展」

﹡騰訊（００７００）將在濱海新區新建超大規模數據中心；騰訊發布自動駕

駛仿真平台，已啟動商業化進程

﹡京東（０９６１８）ＣＥＯ劉強東退出兩間京東雲計算公司，並卸任經理職

務

﹡海藍控股（０２２７８）取消美國住宅收購計劃，法規更改或令回報降低

﹡楓葉教育（０１３１７）公布發展戰略，未來五年目標招１１萬名學生

﹡國泰（００２９３）八成員工已申請第二輪無薪假，截止期延長至本周日

﹡港交所（００３８８）主席史美倫表示本港今次危機根源不在金融環節，更

考驗持續運作預案

﹡香港電訊（０６８２３）聯同微軟香港之５Ｇ物聯網項目於數碼港啟用

﹡廣州農商銀行（０１５５１）韶關農村商業銀行已正式開業

﹡中國大冶有色金屬（００６６１）合營公司購一湖北土地，涉５７８２萬人

幣

﹡國瑞置業（０２３２９）５月銷售額升２３﹒３％



《國企紅籌》﹡平保（０２３１８）旗下平安壹賬通銀行啟動試業



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）年初以來銷售額３１５３億人幣，升近一成二

﹡波司登（０３９９８）今年將推更多中價產品，有信心內需市場復甦



《中國要聞》﹡神州優車全資子公司成被執行人

﹡遊戲直播業法律保護白皮書發布，警惕廠商延伸控制權

﹡武漢金凰信托違約擬向保險公司索賠，人保表示不符合保險合同約定

﹡印度計劃８月起對太陽能設備徵收進口稅；華外交部指希望印方嚴格遵守協

議，維護邊境地區和平

﹡瑞銀證券指短期內人行可能會適當加大流動性投放

﹡新股結算周期縮短或令上市公司及券商利息收入減少

﹡外交部指加國在孟晚舟事件上可根據自己法律秉公執法

﹡外匯局表示首季經常賬戶逆差３３７億美元；截至３月末對外淨資產逾

２﹒１萬億美元

﹡銀保監指嚴查違規收費或附加不合理條件抬高融資成本

﹡首季證券投資淨流出５３２億美元，債券投資錄淨流入

﹡外商投資准入負面清單出台，由３７條減至３０條



《寶島快訊》﹡台股連漲７日，收升０﹒４％報１１６６０﹒６７點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港有能力捍衛任何對聯繫匯率的惡意攻擊

﹡許正宇稱金管局與人行簽港幣美元互換協議為提供彈性維護市場穩定

﹡洗碗業資助計劃今起接受申請，工場最多可獲１５萬元

﹡陳帆稱向房委會建議提供２個月租金寬免

﹡深股通額度全日用１１﹒８億元；滬股通額度全日用２６﹒２億元，陸股通

淨流入近１９億

﹡新股結算周期縮短或令上市公司及券商利息收入減少

﹡ＭＳＣＩ相信香港繼續是國際金融中心，對發展Ａ股期貨樂觀

﹡港匯再觸及強方兌換保證，金管局沽３９﹒５３億港元



《國安立法》﹡張勇稱不會「一刀切」禁止外籍法官審理國安案件

﹡梁君彥稱以個人身分向夏寶龍表達意見

﹡人大法工委發言人介紹月底會議議程，沒提港區國安法



《新冠肺炎》﹡鍾南山稱京疫情源頭還不明朗，今冬明春疫情仍未消失

﹡應中國要求，巴西肉類加工企業簽署產品不含病毒聲明

﹡北京海淀辟謠３０１醫院出現疫情

﹡港府開發「健康碼」，上載參與計劃者的病毒檢測結果

﹡據報餓了麼不會解聘確診外賣員，美團升級無接觸配送

﹡衛健委表示建議取消端午期間前往高風險地區的出行計劃；衛健委表示對來

自北京低風險區人員無需隔離和核酸檢測

﹡北京核酸檢測難，衛健委稱協調津冀分擔部分檢測任務

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