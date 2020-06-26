《華爾街內望》美股受銀行股帶動回升，道指漲２９９點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國銀行股在年度壓力測試結果公布前飆升，抵消投資者對新

增病例大增的擔憂，美股周四（２５日）回升。

道指高２９９點或１﹒１８％，報２５７４５點。標指高３３點或１﹒１％，報３０８３點

。納指高１０７點或１﹒０９％，報１００１７點。

美國銀行業監管機構放寬規定，投資者等待該行業年度壓力測試結果，或將幫助確定銀行的

股息政策。

不過隨著美國各州新增病例攀升，投資者連日緊張，得克薩斯州州長阿博特已表明，將暫停

該州階段性經濟重啟計劃，應對新增病例及住院人數激增。

蘋果亦繼休斯頓、亞利桑那州、南卡羅來納州、北卡羅來納州的分店再次暫停營業後，將再

次關閉佛羅里達州的分店。

最新數據顯示，上周初代申請失業金人數降幅小於預期，或因第二波裁員潮抵消部分企業復

產復工帶來的就業增長。

聯儲局公布今年銀行壓力測試結果，以及疫情大流行敏感性分析報告，儲局理事夸爾斯指銀

行體系即使面對嚴重衝擊亦能保持強勁。

板塊方面，標指銀行股升３﹒６％，但標指金融類股漲２﹒７％，能源類股漲１﹒９％，防

禦性公用股跌１﹒２％。

個股方面，迪士尼跌近１％，有報道指公司正考慮推遲下月底上映的電影《花木蘭》。波音

跌１％，因為空中巴士實現生產目標。

指標十年期國債收益率跌１﹒２個基點，報０﹒６７２４％，脫離早前觸及的低位

０﹒６５６％。（ａｌ）

