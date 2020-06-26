軟銀董事長孫正義退任阿里巴巴（０９９８８）董事

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，軟銀董事長孫正義昨日（２５
日）起退任董事。
目前軟銀為阿里巴巴的單一最大股東，持股比例達２５﹒２％。孫正義在公司股東會上指出
，公司會盡可能長期持有阿里的股票。
阿里巴巴表示，孫正義離任後，董事會有１０名董事，當中包括５名獨立董事，而根據公司
《公司章程》，軟銀仍有權提名一名董事參加董事會選舉。（ｅｃ）
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