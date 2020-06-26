【企業盈警】銀合控股料年度盈轉虧，終止Ｐ２Ｐ貸款中介業務

《經濟通通訊社２６日專訊》銀合控股（０８２６０）預期截至今年３月３１日止年度錄得

虧損淨額，而上年同期錄得純利約３０９１﹒９萬元，主要由於：（ｉ）中國內地之Ｐ２Ｐ借貸

市場低迷導致集團之Ｐ２Ｐ貸款中介業務收益減少；（ｉｉ）公司決定終止經營Ｐ２Ｐ貸款中介

業務分部；及（ｉｉｉ）Ｐ２Ｐ貸款中介業務相關之商譽減值約４﹒６億元。集團預期６月３０

日刊發業績。

就終止Ｐ２Ｐ貸款中介業務分部，該公司解釋，自去年１１月２７日，中國互聯網金融風險

專項整治工作領導小組頒布《關於網絡借 貸信息中介機構轉型為小額貸款公司試點的指導意見

》之通知，指明具備條件的機構可於兩年內轉型為小額貸款公 司，最低資金要求為人民幣５千

萬元，涉及銀合控股其中一家附屬公司廣州大唐普惠互聯網金融信息服務有限公司，其註冊資金

已達人民幣５千萬元，因此已符合註冊資金規定，並已準備根據有關規定轉型為小額貸款公司。

鑑於自２０２０年初以來爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫情之影響，轉型過程進度緩慢。疫情亦對中國

整體貸款市場造成重大影響。管理層一直持續評估貸款市場之經濟狀況變動。考慮到小額貸款業

務之特點及普偏較高之風險組合，現管理層並無信心進行小額 貸款業務。經評估中國小額貸款

分部之不利市場狀況及集團就維持大唐普惠之營運所須承擔之固定每月經常性開支後，集團已決

定終止Ｐ２Ｐ貸款中介業務，並即時生效。預期終止Ｐ２Ｐ貸款中介業務將有助集團重新分配資

源及精力發展集團之其他業務分部。（ｅｃ）

