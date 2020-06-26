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即市新聞

26/06/2020 09:21

港股低開８３點報２４６９７點，國指跌５６點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股Ｖ型反彈，帶動亞洲股市氣氛暢旺，日經漲２１７點
，首爾指數升４８點，惟港股則輕微低開８３點。早前有指內地三大電訊營運商降低５Ｇ套餐，
中聯通（００７６２）低開３﹒６％為開市表現最差藍籌；而中信股份（００２６７）低開
２﹒５４％，中石油（００８５７）低開２﹒２６％。另外，麥格理大升舜宇兩成三目標價，舜
宇今早高開逾３％。
　　現時，恆生指數報２４６９７點，跌８３點或跌０﹒３４％，主板成交３８﹒１２億元。國
企指數報９８７９點，跌５６點或跌０﹒５７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１４％，報３７﹒０５元；港交所
（００３８８）升０﹒５７％，報３１９﹒６元；騰訊控股（００７００）跌０﹒９％，報
４８６﹒４元；中移動（００９４１）跌１﹒４５％，報５４﹒２元；友邦保險（０１２９９）
升０﹒７９％，報７６﹒２元。
　
　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國聯通（００７６２）　　４﹒２８元　　　跌３﹒６０％
　　中信股份（００２６７）　　７﹒２８元　　　跌２﹒５４％
　　中石油　（００８５７）　　２﹒６０元　　　跌２﹒２６％
　　中國旺旺（００１５１）　　５﹒９１元　　　跌１﹒９９％
　　申洲國際（０２３１３）　９６﹒３０元　　　跌１﹒９８％

　　碧桂園　（０２００７）　　９﹒７０元　　　跌１﹒９２％
　　長和　　（００００１）　４９﹒７０元　　　跌１﹒８８％
　　恆隆地產（００１０１）　１８﹒００元　　　跌１﹒６４％
　　中國神華（０１０８８）　１２﹒００元　　　跌１﹒６４％
　　華潤置地（０１１０９）　３０﹒３０元　　　跌１﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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