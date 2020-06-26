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26/06/2020 08:47

【華為風波】傳美國計劃將華為等中資企業列為受中國解放軍支持

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據路透社引述文件指，美國已經決定將華為、海康威視（深：
００２４１５）、中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國航空工業集團等２
０間中資企業列為由中國解放軍擁有或控制，為美國實施新制裁奠定基礎，有美國國防部官員消
息證實，文件真實存在，並已遞交國會。
　　據悉名單是由美國國防部起草，而如果總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，便可以懲罰名單
上任何在美國運營的公司。（ａｌ）

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