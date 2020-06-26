【華為風波】加拿大拒絕以孟晚舟交換被中方拘禁的兩名加拿大人

《經濟通通訊社２６日專訊》加拿大總理杜魯多周四（２５日）表示，拒絕以華為副董事長
孟晚舟，交換兩名被中國拘禁的加拿大人，強調如果建立壞先例，將損害加拿大利益，危及每年
在海外居住和旅行的數百萬加拿大人，揚言不能讓政治壓力或隨意逮捕行為影響司法系統運作。
早前前加拿大內閣部長及外交官在內的１９位知名人士致信杜魯多，敦促加方停止對孟晚舟
的引渡程序，繼而提高中國釋放兩名加拿大人的機會。（ａｌ）
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