【華為風波】傳華府與業界商討，透過不同措施支持歐企壓制華為

《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士透露，華府已與各大科網巨頭

、私募基金公司、資深電訊業高層商討計劃，或以收購、稅務減免、出口融資等措施，支持歐洲

企業壓制華為，不過在疫情下計劃已變得複雜，當中建議思科等科網設備商，收購愛立信或諾基

亞。

而據美聯社引述助理國務卿克拉奇表示，美國願意向其他國家提供財務援助，向三星、諾基

亞、愛立信等電訊設備商採購５Ｇ設備。（ａｌ）

