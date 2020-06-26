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26/06/2020 15:26

【華為風波】傳華府與業界商討，透過不同措施支持歐企壓制華為

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士透露，華府已與各大科網巨頭
、私募基金公司、資深電訊業高層商討計劃，或以收購、稅務減免、出口融資等措施，支持歐洲
企業壓制華為，不過在疫情下計劃已變得複雜，當中建議思科等科網設備商，收購愛立信或諾基
亞。
　　而據美聯社引述助理國務卿克拉奇表示，美國願意向其他國家提供財務援助，向三星、諾基
亞、愛立信等電訊設備商採購５Ｇ設備。（ａｌ）

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